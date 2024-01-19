Средний коридор является "зеленым" маршрутом - казахстанский министр

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) является "зеленым" маршрутом.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в панельной сессии "Новый рассвет для Евразии" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Данный маршрут является "зеленым", что, в свою очередь, соответствует проводимой Казахстаном политике по достижению углеродной нейтральности в рамках реализации обязательств Парижского соглашения. В целом, ТМТМ считается одним из эффективных проектов, который связывает Азию и Европу дополнительной транспортной артерией", - сказал министр нацэкономики.

Куантыров также отметил, что для успешной реализации Среднего коридора необходимы усилия всех стран маршрута для устранения "узких мест", препятствующих его развитию.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.