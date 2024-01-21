Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс

БАКУ /Trend/ - С 1 марта 2024 года Казахстан перейдет на единый часовой пояс.

О внесении таких изменений в постановление правительства сообщили 19 января в республиканском министерстве торговли и интеграции, передает Trend.

Теперь в Казахстане будет 5-й часовой пояс (UTC+5). Как уточняет «Интерфакс», с учетом принятого решения в ночь с 29 февраля на 1 марта в городах Астана, Алма-Ата, Шымкент, а также в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях гражданам предстоит перевести время на один час назад (сейчас указанные районы живут в 6-м часовом поясе).

В настоящее время в Казахстане существуют два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6.

Ранее казахстанские эксперты отмечали, что шестой часовой пояс не соответствует естественному солнечному времени и отрицательно сказывается на здоровье граждан. Кроме того, установление единого времени позволит повысить координацию транспортных и иных коммуникаций и благоприятно повлияет на бизнес.

Как писала «Парламентская газета», в сентябре 2023 года Госдума отклонила в первом чтении законопроект о переходе России на летнее время. Документом предлагалось вернуть ежегодный перевод часов в последнее воскресенье марта в два часа на час вперед и в последнее воскресенье октября в три часа на час назад. Законопроект получил отрицательный отзыв Правительства.