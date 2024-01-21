В Северо-Казахстанской области заболеваемость гриппом растет

БАКУ /Trend/ - В Северо-Казахстанской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Как сообщает Trend со ссылкой на Kazinform , с начала эпидсезона зарегистрировано 55 687 случаев ОРВИ. В сравнении с прошлым эпидсезоном число заболевших больше в 1,7 раза. Чаще всего болеют дети в возрасте до 14 лет — 66%, или более 36,5 тыс. человек.

Первый случай гриппа типа А H3N2 (гонконгский) в регионе зарегистрировали в ноябре прошлого года. В январе санврачи отметили активную его регистрацию. За прошлую неделю заболевание подтвердили у 29 человек. Больше всего случаев гриппа в Петропавловске, среди районов рост отмечается в Кызылжарском, М.Жумабаева, им. Габита Мусрепова, Аккайынском и Тимирязевском.

Североказахстанцам санврачи рекомендуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта, тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, сбалансированно питаться.