Деструктивная идеология представляет большую угрозу для Казахстана - Токаев

БАКУ /Trend/ - Деструктивная идеология представляет большую угрозу для Казахстана.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.

"Низкая правовая грамотность ведет к серьезным негативным последствиям. Это, в конечном счете, тормозит развитие страны и отражается на имидже государства. Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями", - сказал Токаев.

По его словам, в социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям.

"Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан. Одним словом, обеспечение верховенства закона и порядка – главное условие построения Справедливого Казахстана", - добавил глава государства.