После землетрясения близ Алматы 67 человек обратились за медпомощью

БАКУ /Trend/ - 67 жителей Алматы (Казахстан) обратились за медицинской помощью после землетрясения, произошедшего на границе Китая с Кыргызстаном.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил акимат (исполнительная власть) города.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших 12 детей, в том числе в возрасте 6 и 7 месяцев. Трое взрослых и 5 детей госпитализированы, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

"Трое взрослых пострадавших находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из них находится в реанимации после проведенной операции, его состояние оценивается как тяжелое, двое - в отделении травматологии и ортопедии, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 23 января на границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7. В Алматы оно ощущалось на уровне до 4-х баллов.