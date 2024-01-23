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После землетрясения близ Алматы 67 человек обратились за медпомощью

Казахстан Материалы 23 января 2024 15:56 (UTC +04:00)
После землетрясения близ Алматы 67 человек обратились за медпомощью

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 67 жителей Алматы (Казахстан) обратились за медицинской помощью после землетрясения, произошедшего на границе Китая с Кыргызстаном.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил акимат (исполнительная власть) города.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших 12 детей, в том числе в возрасте 6 и 7 месяцев. Трое взрослых и 5 детей госпитализированы, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

"Трое взрослых пострадавших находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из них находится в реанимации после проведенной операции, его состояние оценивается как тяжелое, двое - в отделении травматологии и ортопедии, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 23 января на границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7. В Алматы оно ощущалось на уровне до 4-х баллов.

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