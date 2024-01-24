В Казахстане запретят ввоз и распространение вейпов

БАКУ /Trend/ - Мажилис парламента Казахстана принял нормы по ограничению потребления табачных изделий в рамках поправок по вопросам здравоохранения.

Как передает в среду Trend, об этом сообщила пресс-служба Мажилиса парламента.

Так, согласно нормам, запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение вейпов. За их оборот вводится уголовная ответственность: максимальное наказание за продажу– арест до 50 суток, за ввоз и распространение – лишение свободы до двух лет, за те же деяния, совершенные преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно – до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи в целях предоставления медработникам возможности выбирать наилучшие способы лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

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