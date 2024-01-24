Председатель ЦИК Казахстана будет наблюдать за ходом президентских выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана утвердила список казахстанских наблюдателей, которые будут наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ЦИК Казахстана.

В список вошли 19 человек, среди которых и председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров.

Кроме того, в списке Елубай Абилов, Сергали Айдапкелов, Гульнар Аманжолова, Индира Аубакирова, Данияр Баталов, Бахыт Битенова, Тимур Даутов, Берик Джакенов, Мухтар Ерман, Адилбек Ерсултанов, Канат Естек, Айбек Жекен, Гульназ Кембаева, Эльдар Кузенбаев, Зулейха Марданова, Канат Наурузбаев, Адиль Ниязов и Адилет Сагимбаев.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.