Правительство Казахстана утвердило создание НИИ Каспийского моря

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана утвердило разработанное министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании Научно-исследовательского института (НИИ) Каспийского моря.

Как передает в пятницу Trend, НИИ будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

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