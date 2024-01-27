Около двух тысяч подземных толчков зарегистрировано в Казахстане за пять дней

БАКУ /Trend/ - Более 1900 подземных толчков зарегистрировано в Казахстане за последние пять дней.

Как передает в субботу Trend, об это говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана с 23 января текущего года на территории страны зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 были ощутимыми. Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 23 января на границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7. В Алматы (Казахстан) оно ощущалось на уровне до четырех баллов.

После землетрясения 67 жителей Алматы обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших были 12 детей, в том числе в возрасте 6 и 7 месяцев.

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