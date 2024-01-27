Глава "Казахстанских железных дорог" переизбран председателем правления МА "ТМТМ"

БАКУ /Trend/ - В Анкаре (Турция) состоялись заседания Рабочей группы и Общего собрания Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (МА "ТМТМ").

Как передает в субботу Trend, об этом сообщает АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ, национальная компания Казахстана).

На заседании Общего собрания единогласным решением 25 участников (крупнейшими международными и региональными организациями в сфере транспорта и логистики из разных стран) руководитель КТЖ вновь переизбран председателем правления МА "ТМТМ" на три года.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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