Казахстан намерен перевыполнить план транзита нефти из России в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В 2024 году объем транзита российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан увеличится с запланированных 500 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении «КазТрансОйл», передает Trend.

Отметим, что российскую нефть начали транспортировать в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов «КазТрансОйл» еще в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году — 35,8 тыс. тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся. В 2023 году компания «Казтрансойл» транспортировала в Узбекистан 154,3 тыс. тонн российской нефти.