В Казахстане наблюдается высокий отток военнослужащих из армии - замминистра

БАКУ /Trend/ - Наблюдается высокий отток военнослужащих из армии.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Казахстана Султан Камалетдинов.

"Только в период с 2020 по 2023 годы из Вооружённых сил уволены более 17 тысяч военнослужащих, из них более 4300 – офицеры, остальные – военнослужащие по контракту. Для сравнения: это численность примерно 15-ти развернутых механизированных бригад. Следует учитывать, что на сегодня комплектование армии военнослужащими не компенсирует потерю профессионально подготовленных кадров. Одна из причин – относительно низкое денежное довольствие", - сказал Камалетдинов.

Замглавы минобороны также внёс ряд предложений для улучшения ситуации по направлениям медицинского, пенсионного, продовольственного, вещевого и жилищного обеспечения. В том числе он предложил вернуть базовую пенсию пенсионерам силовых органов, уволенным после 1 января 2016 года, а также социальные гарантии, действовавшие до 1 января 2020 года, на получение медпомощи в военно-медицинских подразделениях за счёт средств уполномоченного органа для пенсионеров и членов семей военнослужащих.