Казахстан и Узбекистан увеличили взаимный срок пребывания граждан на территории друг друга

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Узбекистан увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней.

Как передает в среду Trend, сегодня Мажилис Парламента Республики Казахстан ратифицировал Протокол с соответствующими изменениями в межправительственное Соглашение двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.

Протокол был подписан 22 декабря 2022 года в Ташкенте. Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя странами.

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