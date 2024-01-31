Президент Венгрии примет участие в Международном форуме "Астана"

БАКУ /Trend/ - Президент Венгрии Каталин Новак по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетит с официальным визитом Астану и примет участие в Международном форуме "Астана" в июне 2024 года.

Как передает в среду Trend, об этом сказал советник президента Венгрии по внешней политике Криштоф Алтус на встрече с послом Казахстана в Венгрии Жанибеком Абдрашовым.

Дипломаты также обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений в рамках Казахско-венгерского стратегического партнерства.

Посол Жанибек Абдрашов ознакомил венгерского дипломата с ходом политических и социально-экономических реформ в Казахстане, внешнеполитической активностью страны, инвестиционной политикой.

В ходе встречи была проведена сверка часов по исполнению поручений по итогам официальных визитов, которые состоялись в 2023 году, и отмечено, что в настоящее время принимаются конкретные меры по реализации задач, поставленных по итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в прошлом году в Астане.

По итогам переговоров дипломаты подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами и выразили уверенность в дальнейшем развитии казахско-венгерских отношений во всех сферах.

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