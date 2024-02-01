Инфляция продолжает снижение в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Инфляция в январе в Казахстане в годовом исчислении составила 9,5 процента. По итогам 2023 год инфляция составляла 9,8 процента.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Бюро национальной статистики, цены на продовольственные товары повысились на 8,2 процента, непродовольственные товары – на 8,6 процента, платные услуги – на 12,3 процента.

В то же время, в январе 2024 года месячный индекс потребительских цен составил 0,8 процента (как и в предыдущем месяце). Цены на продовольственные товары повысились на 1,1 процента, платные услуги – на 0,7 процента, непродовольственные товары – на 0,5 процента.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Атырауской области – 1,2 процента (выше среднереспубликанского уровня на 0,4 п.п.), самая низкая – в Улытау и Кызылординской области по 0,5 процента.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в области Абай на 1,7 процента, непродовольственные – Алматинской и Атырауской области по 1,1 процента, платные услуги – в Актюбинской области на 2,1 процента.

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