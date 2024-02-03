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Казахстан раскрыл планируемый объем добычи нефти на трех месторождениях в 2024 г. (Эксклюзив)

Казахстан Материалы 3 февраля 2024 09:25 (UTC +04:00)
Казахстан раскрыл планируемый объем добычи нефти на трех месторождениях в 2024 г. (Эксклюзив)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует в 2024 году добыть до 88,3 млн тонн нефти на трех крупных месторождениях - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Об этом сказали в ответ на запрос Trend в министерстве энергетики Казахстана.

Ранее министр энергетики Казахстана заявил, что страна планирует добычу нефти в 2024 году на уровне 90,3 млн тонн.

Как отметил министр, в 2023 году добыча составила около 90 млн тонн, хотя изначально планировалось добыть 92-93 млн тонн нефти.

По его словам, около 18 млн тонн нефти, добытой в 2023 году, пришлось на внутренний рынок. Около 56 миллионов тонн было экспортировано через Каспийский трубопроводный консорциум.

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