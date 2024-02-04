Горнорудный конгресс Казахстана пройдет в Астане

БАКУ /Trend/ - В Астане 15-16 мая 2024 года состоится второй международный конгресс и выставка под названием "Горнорудный конгресс Казахстана", передает Trend.

Более 150 ключевых лидеров горнодобывающих компаний из Казахстана и стран Центральной Азии примут участие в мероприятии. Конгресс представляет собой платформу для обмена опытом, обсуждения инвестиционных проектов, а также возможностей модернизации и развития горнодобывающей индустрии.

Основные направления программы на 2024 год включают:

1. Участие ключевых лидеров: Более 150 руководителей ведущих горнорудных компаний, инициаторов инвестиционных проектов, разработчиков оборудования и международных инвесторов.

2. Инвестиционные проекты: Обсуждение более 20 крупных инвестиционных проектов, включая строительство горно-обогатительных комбинатов, модернизацию, расширение мощностей и освоение новых месторождений.

3. Экспертные доклады: Участие 30+ докладчиков и участников дискуссий, включая представителей проектов и правительство, регуляторные органы и ведущих экспертов отрасли.

4. Деловое общение: 30+ часов делового и неформального общения, включая встречи один на один, кофе-брейки, интерактивные дискуссии и коктейльный прием.

5. Технологические тренды: Презентация нового оборудования и передовых решений для горнодобывающих производств.

6. Обзор рынка инвестиций: Планы по модернизации, внедрению новых мощностей и инновационных технологий.

7. Круглый стол по кадровым вопросам: Разработка стратегий управления кадровым потенциалом предприятий.

8. Геология: Роль геологических исследований в ускоренном развитии горнодобывающей индустрии.

9. Экологический баланс: Практическая реализация законодательных актов в сфере экологии на горнодобывающих предприятиях.

10. Специализированная выставка: Представление высокотехнологичных решений от ведущих компаний отрасли.