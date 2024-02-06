Правящая партия Казахстана предложила кандидата на пост премьер-министра

БАКУ /Trend/ - Правящая пропрезидентская и крупнейшая политическая партия Казахстана "Аманата" предложила президенту Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщает Акорда.

"Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Мажилиса Парламента, председатель партии "Amanat" Ерлан Кошанов от имени политической партии "Amanat" предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством Токаев обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в Мажилисе.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев сегодня примет участие в пленарном заседании Мажилиса парламента.

Напомним, что в понедельник Токаев отправил в отставку правительство Казахстана.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр. Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.

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