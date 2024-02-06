Олжас Бектенов стал новым премьер-министром Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Мажилисе парламента Казахстана состоялось голосование по избранию нового премьер-министра.
Как сообщает во вторник Trend, в результате голосования депутаты Мажилиса поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра с 69 голосами "за", и 7 голосами "против".
Затем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова премьер-министром.
Отметим, что кандидатура Бектенова была предложена Токаеву со стороны правящей партии "Аманат".
Напомним, что в понедельник Токаев отправил в отставку правительство Казахстана.
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