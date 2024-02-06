Токаев оставил ряд министров на своих должностях при новом кабинете

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначениях министров в новый кабинет.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила Акорда.

Так, Токаев подписал указ о назначении Мурата Нуртлеу на должность заместителя премьер-министра, министра иностранных дел.

Другим указом Руслан Жаксылыков был назначен министром обороны Казахстана.

Кроме того, президент Казахстана назначил Ержана Саденова министром внутренних дел.

Отметим, что все вышеуказанные лица занимали эти же должности в старом кабинете.

Напомним, что в понедельник Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром был назначен Олжас Бектенов.

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