Еще ряд министров сохранил свои посты в новом правительстве Казахстана

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана подписал еще ряд указов по назначению министров в новое правительство.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Акорду.

Согласно указам, Нуржан Нуржигитов переназначен министром водных ресурсов и ирригации, Саясат Нурбек - министром науки и высшего образования, Ерлан Нысанбаев - министром экологии и природных ресурсов, Аида Балаева - министром культуры и информации, а Гани Бейсембаев переназначен министром просвещения.

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.