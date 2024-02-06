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Еще ряд министров сохранил свои посты в новом правительстве Казахстана

Казахстан Материалы 6 февраля 2024 18:01 (UTC +04:00)
Еще ряд министров сохранил свои посты в новом правительстве Казахстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана подписал еще ряд указов по назначению министров в новое правительство.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Акорду.

Согласно указам, Нуржан Нуржигитов переназначен министром водных ресурсов и ирригации, Саясат Нурбек - министром науки и высшего образования, Ерлан Нысанбаев - министром экологии и природных ресурсов, Аида Балаева - министром культуры и информации, а Гани Бейсембаев переназначен министром просвещения.

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.

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