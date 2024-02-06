БАКУ /Trend/ - Стали известны имена всех членов нового состава правительства Казахстана.
Как сообщает во вторник Trend, соответствующие указы о назначениях подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Состав правительства:
Премьер-министр - Олжас Бектенов
Первый заместитель премьер-министра - Роман Скляр
Заместитель премьер-министра, руководитель Аппарата правительства - Галымжан Койшыбаев
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел - Мурат Нуртлеу
Заместитель премьер-министра - Серик Жумангарин
Заместитель премьер-министра - Тамара Дуйсенова
Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики - Нурлан Байбазаров
Министр обороны - Руслан Жаксылыков
Министр внутренних дел - Ержан Саденов
Министр сельского хозяйства - Айдарбек Сапаров
Министр юстиции - Азамат Ескараев
Министр науки и высшего образования - Саясат Нурбек
Министр здравоохранения - Акмарал Альназарова
Министр труда и социальной защиты - Светлана Жакупова
Министр транспорта - Марат Карабаев
Министр финансов - Мади Такиев
Министр культуры и информации - Аида Балаева
Министр просвещения - Гани Бейсембаев
Министр промышленности и строительства - Канат Шарлапаев
Министр торговли и интеграции - Арман Шаккалиев
Министр водных ресурсов и ирригации - Нуржан Нуржигитов
Министр по чрезвычайным ситуациям - Чингиз Аринов
Министр туризма и спорта - Ермек Маржикпаев
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин
Министр экологии и природных ресурсов - Ерлан Нысанбаев
Министр энергетики - Алмасадам Саткалиев.
Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана.