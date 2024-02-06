БАКУ /Trend/ - Стали известны имена всех членов нового состава правительства Казахстана.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующие указы о назначениях подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Состав правительства:

Премьер-министр - Олжас Бектенов

Первый заместитель премьер-министра - Роман Скляр

Заместитель премьер-министра, руководитель Аппарата правительства - Галымжан Койшыбаев

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел - Мурат Нуртлеу

Заместитель премьер-министра - Серик Жумангарин

Заместитель премьер-министра - Тамара Дуйсенова

Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики - Нурлан Байбазаров

Министр обороны - Руслан Жаксылыков

Министр внутренних дел - Ержан Саденов

Министр сельского хозяйства - Айдарбек Сапаров

Министр юстиции - Азамат Ескараев

Министр науки и высшего образования - Саясат Нурбек

Министр здравоохранения - Акмарал Альназарова

Министр труда и социальной защиты - Светлана Жакупова

Министр транспорта - Марат Карабаев

Министр финансов - Мади Такиев

Министр культуры и информации - Аида Балаева

Министр просвещения - Гани Бейсембаев

Министр промышленности и строительства - Канат Шарлапаев

Министр торговли и интеграции - Арман Шаккалиев

Министр водных ресурсов и ирригации - Нуржан Нуржигитов

Министр по чрезвычайным ситуациям - Чингиз Аринов

Министр туризма и спорта - Ермек Маржикпаев

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин

Министр экологии и природных ресурсов - Ерлан Нысанбаев

Министр энергетики - Алмасадам Саткалиев.

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана.