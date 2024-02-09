Казахстан и Азербайджан договорились актуализировать синхронное устранение "узких" мест Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан договорились актуализировать синхронное устранение "узких" мест Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Казахстана Касым Тлепов в ходе встречи с азербайджанской делегацией.

Так, стороны рассмотрели вопросы в рамках исполнения подписанной Дорожной карты по синхронному устранению "узких" мест и развитию Среднего коридора по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 годах.

Тлепов рассказал о проводимой работе по расширению мощностей коридора. По его словам, за 2023 год объем перевалки через морские порты Актау и Курык увеличился на 65 процентов и составил 2,76 млн тонн грузов.

"В рамках реализации Дорожной карты по синхронному устранению "узких" мест и развитию ТМТМ сторонами ведется активная работа по расширению мощностей коридора. Достигнута договоренность по актуализации данной Дорожной карты. В свою очередь, Казахстан прилагает усилия для развития транспортно-транзитного потенциала в регионе и модернизации транспортных коридоров", – подчеркнул Касым Тлепов.

Также он поделился информацией касательно железнодорожных проектов, повышения статуса ассоциации ТМТМ, цифровизации ТМТМ, создания единого логистического оператора и наращивания портовых мощностей.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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