В Казахстане введен масочный режим

БАКУ /Trend/ - Главный санитарный врач Казахстана, Айжан Есмагамбетова, подписала постановление, возвращающее масочный режим в медицинских учреждениях и рекомендующее ношение масок в общественных местах, передает Trend.

Эта мера принята с целью предотвратить распространение COVID-19, кори и других острых респираторных вирусных инфекций. По постановлению, в медучреждениях маски должны носить как персонал, так и посетители, а ответственные госорганы обязаны обеспечить их антисептиками. Гражданам также рекомендовано носить маски в местах массового скопления людей, таких как рынки, торговые центры, театры, кинотеатры и во всех видах транспорта.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, масочный режим также был введен в нижней палате парламента Казахстана, и депутаты временно будут проводить заседания в онлайн-формате.