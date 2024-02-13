Казахстан увеличил экспорт нефти через Азербайджан в январе 2024 года

БАКУ /Trend/ - В январе 2024 года объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау в целях экспорта составил 287 тысяч тонн, что на 76 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Trend в казахской компании "КазТрансОйл".

В частности, объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 60 тысяч тонн и составил 116 тысяч тонн.

По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 171 тысяч тонн казахстанской нефти, что на 17 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Отметим, что в 2023 году Казахстан увеличил объем экспорта нефти в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 1 миллиона 392 тысяч тонн.

АО "КазТрансОйл" за 2023 год экспортировало из порта Актау 3 миллиона 376 тысяч тонн казахстанской нефти, что на 1 миллион 108 тысяч тонн больше, чем в 2022 году.

Напомним, что в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Среднему коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан".