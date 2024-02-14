Токаев возлагает большие надежды на развитие Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возлагает большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор), сообщает в среду Trend.

Как сказал глава государства в ходе встречи с премьер-министром – министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, уделяется приоритетное внимание расширению доступа к крупным рынкам Залива и изучению новых транзитных маршрутов.

Кроме того, Токаев призвал катарские компании к сотрудничеству в развитии крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.