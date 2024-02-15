2-й ежегодный Международный форум Астана пройдет летом

БАКУ /Trend/ - 13-14 июня 2024 года в Астане под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет Международный форум Астана (AIF), который является важным событием для региона, передает Trend.

Основываясь на успехе первого форума в 2023 году, мероприятие в этом году предоставит уникальную возможность мировому сообществу объединиться перед растущими вызовами в области глобальной безопасности, стабильности и процветания.

Международный форум Астана 2024 соберет высокопоставленных делегатов из правительств и бизнес-сферы со всего мира для обсуждения наиболее актуальных вопросов нашего времени и определения новых направлений сотрудничества.

С учетом успеха предыдущего форума, который собрал более 5000 делегатов из 50 стран, включая глав государств, ведущих политиков, бизнес-лидеров и общественных деятелей, AIF2024 будет сфокусирован на четырех ключевых направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и климатические изменения, экономика и финансы.