В Казахстане заявили о готовности НПЗ производить авиатопливо Jet A-1

БАКУ /Trend/ - Основным вопросом, обсужденным на рабочих совещаниях в международных аэропортах Астаны и Алматы, была подготовленность авиационной отрасли Казахстана к использованию авиатоплива Jet A-1, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, участники встречи обсудили процедуры сотрудничества в сфере использования Jet А-1, признавая стратегическое значение поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о развитии гражданской авиации и расширении международных авиарейсов.

Директор департамента транспортировки и переработки нефти Казахстана Даулет Арыкбаев отметил, что после модернизации казахстанских НПЗ с 2020 по 2023 год выработка авиатоплива ТС-1 выросла с 438,2 тысяч тонн до 624 тысяч тонн в год. В настоящее время модернизированные Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ готовы выпускать Jet-A1 вместо ТС-1/РТ в объеме 50-55 тысяч тонн в месяц.

По мере готовности инфраструктуры транспортировки и потребления начнется поэтапный переход НПЗ на производство Jet-A1.