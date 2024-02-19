В Казахстане нейтрализовали 8 преступных группировок, есть задержанные

БАКУ /Trend/ - Комитет национальной безопасности Казахстана нейтрализовал восемь группировок в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетысу и городе Шымкент.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на КНБ Казахстана, операция проводилась совместно с министерством внутренних дел и при координации Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, задержаны 23 лица, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 лиц помещены в изолятор временного содержания, а к 6 применено обязательство о явке.

"Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия. Совершенные противоправные деяния в ряде случаев оправдывали искаженными религиозными канонами", - говорится в сообщении КНБ.

Отмечается, что в ходе 49 обысков изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики. К проведению операции в 8 регионах республики одновременно было привлечено порядка 250 силовиков.

Следственные мероприятия продолжаются.