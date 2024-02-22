Казахстан сокращает время грузоперевозок через Азербайджан в Турцию

БАКУ /Trend/ - Мажилис парламента Казахстана ратифицировал соглашение с Турцией с целью сокращения времени грузоперевозок через Азербайджан.

Как сообщает Trend , документ направлен на увеличение грузопотока через Транскаспийский международный транспортный маршрут (с использованием железной дороги «Баку – Тбилиси – Карс», портов Каспийского моря и международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай») и, соответственно, увеличение товарооборота между Казахстаном и Турцией.

Ратификация соглашения поможет сократить сроки прохождения грузов до 5 дней.