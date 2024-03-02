В Казахстане улучшились макрофинансовые показатели

БАКУ /Trend/ - В четвертом квартале 2023 года оценка макрофинансовых условий по индексу GaR показала улучшение, а также повышение среднего роста ВВП Казахстана в кратко- и среднесрочном периодах, передает Trend.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило отчет "Рост в условиях риска" за четвертый квартал 2023 года, в котором содержится описание основных экономических событий в мире и Казахстане, а также выводы, основанные на обновленных расчетах по сводному индексу финансовых условий (FCI) и его компонентам.

Отчет отмечает, что в четвертом квартале 2023 года глобальные финансовые условия, рассчитываемые Международным валютным фондом (МВФ), стали более благоприятными. Инфляция замедлилась быстрее, а глобальный экономический рост оказался более стабильным, чем ожидалось. В связи с этим и учитывая внутренние факторы, рост экономики Казахстана ускорился до 5,1% год к году в четвертом квартале 2023 года с уровня 4,5% в третьем квартале 2023 года. Этот рост ВВП обусловлен увеличением производства во всех основных секторах экономики, за исключением сельского хозяйства, а также высокой инвестиционной и потребительской активностью.

Согласно оценке Агентства, в четвертом квартале 2023 года сводный индекс FCI снизился с 1,2 до 0,6 пунктов, что указывает на улучшение макрофинансовых условий по сравнению с предыдущим кварталом. Это снижение условий связано с уменьшением инфляции и процентных ставок на денежном и кредитном рынках, улучшением торговых условий и ростом мировых фондовых рынков.

Оценка GaR показывает, что улучшение макрофинансовых условий в четвертом квартале 2023 года способствует повышению среднего условного роста ВВП Казахстана в кратко- и среднесрочном периодах. Согласно распределению базового прогноза правительства РК по росту экономики, рассчитанному по модели GaR с учетом текущих макрофинансовых условий, прогнозируется медианный рост ВВП на уровне 4,1% в 2024 году и 5,0% в 2025 году.