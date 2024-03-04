Алматинское метро возобновило работу после закрытия в связи с землетрясением (Обновлено)

АСТАНА /Trend/ - Алматинское метро в Казахстане возобновило работу после закрытия в связи с произошедшим утром землетрясением.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом казали в пресс-службе метрополитена города Алматы.

"Алматинское метро возобновило работу в обычном режиме с 16:30 (по местному времени) 4 марта. Согласно Плану работ при ЧС, для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которых никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сегодня в 11:22 по местному времени вблизи казахстанского города Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как сообщили в МЧС республики, эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к югу от города Алматы. В городе землетрясение ощущалось силой в 5 баллов.

12:46 (GMT+4) Алматинское метро в Казахстане закрыли после произошедшего утром землетрясения.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в пресс-службе метрополитена города Алматы.

"В целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей. В связи с этим работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС (Департамент по чрезвычайным ситуациям) о допуске к рабочим местам. Дополнительная информация будет опубликована после получения рекомендаций ДЧС", - сообщили в метрополитене.

Также было отмечено, что никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы.

Отметим, что по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сегодня в 11:22 по местному времени вблизи казахстанского города Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В то же время, как сообщили в МЧС республики, эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к югу от города Алматы. В городе землетрясение ощущалось силой в 5 баллов.