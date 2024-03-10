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Объем грузоперевозок по Среднему коридору достигнет 10 млн тонн

Казахстан Материалы 10 марта 2024 11:13 (UTC +04:00)
Объем грузоперевозок по Среднему коридору достигнет 10 млн тонн

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок по Среднему коридору достигнет 10 млн тонн.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"В новых геополитических реалиях роль наших стран в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии и Южного Кавказа.

Поэтому Казахстан, как и Азербайджан, проводит активную политику по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Не буду скрывать, это для нас стратегическая задача.

До 2030 года мы намерены отремонтировать 11 тыс. км и построить более 5 тыс. км новых железных дорог. Это значительно повысит транспортные возможности страны.

Сегодня роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора, в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возросла. Об этом свидетельствует и объем грузоперевозок по данному маршруту, который в 2022 году увеличился в 2 раза, а в 2023 году – еще на 65% до 2,7 млн тонн грузов (2022 г. – 1,7 млн. тонн).

В перспективе мы ожидаем, что этот уровень достигнет 10 млн тонн. Для этого есть как спрос, так и технологические возможности. Поэтому Астана и Баку предпринимают комплексные шаги в этой сфере. Наглядным свидетельством этого может служить принятая в конце 2022 года Дорожная карта по синхронному устранению т.н. «узких мест» и развитию Срединного коридора по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 годы (подписана в ноябре 2022 г. в Актау).

Особое внимание будет уделено масштабной модернизации наших морских портов на Каспийском побережье.

Кроме того, для увеличения объемов перевозок грузов железнодорожными организациями Казахстана, Азербайджана и Грузии создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., которое позволит оказывать услуги в формате «единого окна».

По маршруту будут применяться самые последние цифровые технологии. Для этого мы привлекли транснациональную сингапурскую компанию PSA, разработавшую бесшовный цифровой коридор.

Мы активно сотрудничаем с такими мировыми игроками как Huawei, Wabtec, Alstom по внедрению инновационных решений в сфере железнодорожного транспорта. Они сделают отрасль более конкурентоспособной и эффективной.

Перспективным также видится дальнейшее развитие маршрута и его сопряжение с другими транспортными коридорами, что обеспечит дополнительные условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном, странами Центральной Азии, ЕАЭС и Китаем.

В целом, ТМТМ имеет большой потенциал, и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого важного проекта весьма значительна. Развитие данной артерии будет способствовать не только расширению торговой динамики, но и усилит позиции наших стран в качестве связующего моста между Востоком и Западом", - заявил Президент Казахстана.

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