Глава минторга Казахстана совершит визит в Китай

АСТАНА /Trend/ - В период с 18 по 24 марта 2024 года пройдет рабочий визит министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева в Китай.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"В период с 18 по 24 марта 2024 года министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев посетит с рабочим визитом Китай, в частности, города Урумчи, Чэнду и Пекин. В ходе визита планируется проведение встреч с руководством ряда китайских регионов (СУАР, Сычуань) и ведущими местными компаниями", - сказал он.

По его словам, важной целью визита будет укрепление торгово-экономических связей между Казахстаном и Китаем, а также обсуждение перспектив сотрудничества в различных отраслях, включая торговлю, инвестиции, технологические и научные исследования.

"Кроме того, крупный B2B форум в городе Чэнду станет площадкой для представителей казахских и китайских компаний для обсуждения потенциальных совместных проектов, укрепления партнерских отношений и поиска новых возможностей", - сказал Смадияров.

Отметим, что Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Так, по итогам прошлого года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем составил $31,4 миллиарда. Это на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (24,2 миллиарда долларов).

При этом в структуре товарооборота экспорт в Китай за указанный период составил $14,7 миллиарда долларов, что на 14,7 процента больше, чем за январь-декабрь 2022 года ($13 миллиардов).

Кроме того, импорт из Китая с января по декабрь 2023 года увеличился на 50,5 процента и составил $16,7 миллиарда. В 2022 году импорт составил $11,1 миллиарда.