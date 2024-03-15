Мы всегда должны быть готовы защищать суверенитет и независимость государства - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Мы всегда должны быть готовы защищать суверенитет и независимость государства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Национального курултая.

"Мы как нация, как ответственный член международного сообщества, должны всегда быть готовыми отстаивать национальные интересы, защищать суверенитет и независимость государства. Это особенно актуально сейчас, когда в мире все чаще стали апеллировать к принципу "не сила права, а право силы", и допускают рассуждения о, дескать, второсортных с точки зрения суверенности государствах, которым уготована участь сателлитов", - сказал он.

Президент Казахстана отметил, что в настоящее время глобальная конкуренция за ресурсы, инвестиции, транспортную логистику и коммуникации стала жесткой.

"Прежние представления о международных проблемах и способах их урегулирования, в том числе о нынешних региональных конструкциях как о панацее для решения всех экономических и политических проблем уже выглядят идеалистическими, даже наивными в контексте современной сложной и противоречивой эпохи. Нам нужен комплексный анализ событий в мире и их последствий для национальных интересов Казахстана. Это задача профильных ведомств, ученых и политологов", - сказал Токаев.

По его словам, Казахстан остается страной, приверженной двустороннему и многостороннему сотрудничеству посредством конструктивного диалога, активной дипломатической и внешнеэкономической деятельности.

"В фокусе нашего внимания остаются интеграционные процессы на евразийском пространстве и в центрально-азиатском регионе", - сказал Токаев.