Порядка 40 инвестпроектов с иностранным участием будут реализованы в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В 2024 году планируется запустить около 40 инвестиционных проектов с участием иностранных компаний на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов США. Об этом сообщила Назира Нурбаева, заместитель министра иностранных дел Казахстана, передает Trend.

Среди этих проектов особенно выделяются такие значимые инициативы, как разработка месторождения вольфрамовых руд "Богуты" и строительство Горно-обогатительного комбината в Алматинской области с производственной мощностью 3,3 миллиона тонн вольфрамовой руды в год, реализуемые совместно с китайской компанией Jiaxin International Resources на сумму 260 миллионов долларов.

Также Назира Нурбаева отметила, что российская компания "ТехноНиколь" планирует запустить производство теплоизоляционных материалов в Алматинской области на сумму 100 миллионов долларов, а итальянская компания Cormatex намерена вложить 12 миллионов долларов в запуск завода по производству нетканых материалов в Актюбинской области.