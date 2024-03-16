Старшие должностные лица СВМДА рекомендовали Азербайджан в качестве следующего председателя в 2024-2026 годах (ФОТО)

АСТАНА /Trend/ - Высокопоставленные представители государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Председательства Казахстана и Секретариата СВМДА собрались на заседание Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СВМДА для рассмотрения таких вопросов, как предстоящее председательство в СВМДА в 2024-2026 годах, реализация Дорожной карты трансформации СВМДА (ДКТ), создание Партнерской сети ведущих университетов государств-членов СВМДА, будущее сотрудничество с другими международными организациями и прочие приоритеты Председательства.

Как передает в субботу Trend, Председательство Казахстана сообщило о достигнутом прогрессе и представило планы по реализации ДКТ СВМДА. Трансформация организации должна быть структурированным, нацеленным на результат, постепенным, но не затяжным процессом.

КСДЛ провел свое первое обстоятельное обсуждение четырех из восьми кластеров ДКТ, включая элементы будущего устава СВМДА. В частности, государства-члены подготовили почву для разработки устава как квинтэссенции и кульминации процесса трансформации. На заседании также обсуждались новые направления сотрудничества в рамках организации и обновление ее Правил процедуры.

Участники заседания КСДЛ подробно рассмотрели вопрос о следующем председательстве в СВМДА. По итогам дискуссий КСДЛ рекомендовал Совету министров СВМДА принять решение о Председательстве Азербайджана в 2024-2026 годах посредством процедуры умолчания.

Кроме того, КСДЛ утвердил проект Меморандума о создании партнерской сети ведущих университетов государств-членов СВМДА для его принятия Советом министров. Партнерская сеть будет служить механизмом, направленным на содействие сотрудничеству между учебными заведениями, академическому обмену и совместным исследовательским проектам между университетами Азии.

Председательство также проинформировало КСДЛ о текущей работе по ключевым инициативам Председательства, озвученным на шестом Саммите СВМДА в октябре 2022 года. Делегаты обсудили реализацию таких инициатив, как созыв Слета лидеров волонтерских движений государств-членов СВМДА под эгидой Молодежного совета СВМДА, институционализация Финансового саммита СВМДА и создание Совета СВМДА по устойчивой взаимосвязанности.

Старшие должностные лица подчеркнули актуальность добровольчества и приветствовали инициативу по обмену информацией о национальной политике, стратегиях, исследованиях и передовой практике в этой области посредством веб-сайта СВМДА и на основе консенсуса.

КСДЛ также рассмотрел проект годного плана работы Форума аналитических центров СВМДА на 2024 год. Содействие продуктивному интеллектуальному сотрудничеству между аналитическими центрами и исследовательскими институтами государств-членов остается приоритетом для организации.

В целях создания и дальнейшего развития успешной синергии с другими международными организациями старшие должностные лица одобрили установление партнерских отношений между СВМДА и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай представил финансовый отчет Секретариата СВМДА за 2023 год. В свою очередь государства-члены выразили признательность Генеральному секретарю за эффективное управление финансовыми ресурсами в течение всего года.