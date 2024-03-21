Товарооборот Казахстана с Грузией вырос в 2,7 раза

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между Казахстаном и Грузией за прошлый год вырос в 2,7 раза, превысив 735 миллионов долларов, передает Trend.

Это делает Казахстан восьмым крупнейшим торговым партнером Грузии.

Наибольший прирост отмечается в поставках грузинских товаров в Казахстан.

В прошлом году Казахстан закупил у Грузии товаров на сумму более 700 миллионов долларов, что почти в три раза превышает показатели 2022 года. Основные товары грузинского экспорта в Казахстан включают легковые автомобили, минеральные и газированные воды, а также вино.

Казахстан занимает первое место по числу приобретенных на грузинских авторынках транспортных средств, составив почти 40 тысяч машин, что составляет почти 37% от общего числа проданных автомобилей. Общая сумма покупок автомобилей в Грузии казахстанскими гражданами превысила 590 миллионов долларов.

Казахстан также занимает второе место среди импортеров минеральной воды, приобретая большое количество воды "Боржоми". В 2023 году Казахстан вошел в ТОП-5 импортеров грузинского вина, купив его на 9 миллионов долларов.