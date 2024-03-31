В Казахстане эвакуировали более 11 тыс. человек в связи с паводками

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства Казахстана после заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сотрудники МЧС эвакуировали более 11 тысяч человек из зон ЧС, передает Trend.

Из них 5 456 человек находятся в пунктах временного размещения.

В настоящее время проводятся восстановительные работы по 40 размывам автодорог и мостов, а также 39 дорожных полотен. Связь с населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается, а местные администрации снабжены необходимыми запасами продуктов питания и медикаментов. Помощь оказывается круглосуточно, включая привлечение воздушных судов. В операциях задействовано более 7 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники.

Также ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. Некоторые водохранилища работают в транзитном режиме, а другие в режиме активного сброса воды или накопления.

Для восстановления разрушенных домов и проведения реконструкционных работ будет выделено финансирование из резервов правительства и местных исполнительных органов.