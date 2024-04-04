Авиационные администрации Казахстана и США подписали соглашение

АСТАНА /Trend/ - АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) совместно с Комитетом гражданской авиации (КГА) и посольством Казахстана в США при поддержке министерства иностранных дел подписало соглашение с Федеральной авиационной администрацией США (FAA) о проведении предварительной Международной оценки по безопасности полетов (IASA).

Как передает в четверг Trend со ссылкой на ААК, в соглашении изложен совместный подход к процессу предварительной оценки IASA, включая обмен информацией, техническую помощь и мероприятия по наращиванию потенциала.

Данное соглашение позволит усилить сотрудничество ААК, КГА и FAA по повышению уровня обеспечения безопасности полетов в Казахстане.

Предварительная оценка IASA направлена на получение в дальнейшем статуса от FAA категории 1, который позволит запустить прямое авиасообщение между Казахстаном и США казахстанским авиакомпаниям при наличии соответствующих воздушных судов.