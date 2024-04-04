Состоится неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - 5 апреля состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как передает Trend, об этом сообщили в администрации Президента Токаева.

В ходе встречи в городе Хива главы двух государств планируют обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений стран, а также региональную повестку дня.

Напомним, что 22 декабря 2022 года Ташкент и Астана подписали Договор о союзнических отношениях. 1 декабря 2023 года данный договор был ратифицирован со стороны Узбекистана.

Президент Токаев подчеркнул высокий уровень отношений между странами, а также отметил, что отношения Казахстана и Узбекистана являются примером межгосударственных отношений.

Президенты Казахстана и Узбекистана также подписали Договор о демаркации государственных границ между странами.