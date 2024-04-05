На заседании JARUS в Казахстане обсудят инициативы по регулированию использования беспилотных авиационных систем

АСТАНА /Trend/ - 13-17 мая в Казахстане будет организовано пленарное заседание Объединенного комитета авиационных властей по разработке нормативных документов по беспилотным авиационным системам (Joint Authorities for Rulemaking оn Unmanned Systems – JARUS).

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство транспорта Казахстана, мероприятие с участием представителей членов организации из 65 стран, международных организаций и представителей республик Центральной Азии, будет посвящено продвижению гармонизированных правил в области беспилотной авиации.

Участники обсудят предложения по разработке нормативов для регулирования использования беспилотных авиационных систем 4 рабочими группами по следующим направлениям: лицензирование и эксплуатация, летная годность, управление рисками, регулирование автономных операций.

Объединенный комитет состоит из группы экспертов национальных авиационных властей по всему миру, разрабатывающих предложения для регулирования использования беспилотных авиационных систем.

В июле 2023 года Казахстан стал 66-м членом данной организации. В настоящее время республика является вице-председателем JARUS в регионе Азия/Австралия.

Отметим, что JARUS служит площадкой для обмена знаниями, опытом и передовой практикой в области регулирования беспилотной авиации и решения актуальных проблем.

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