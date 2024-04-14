В Казахстане в результате паводков подтоплены более 4,8 тыс. жилых домов

БАКУ /Trend/ - Более 4,8 тысяч частных жилых домов оказались затоплены из-за наводнений в Казахстане. Об этом сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Ерасыл Сайпаш, передает Trend.

Он отметил, что на данный момент под водой находятся 4 870 частных жилых домов, 1 264 дворовых территории и 2 035 дачных участков в восьми областях. Была проведена откачка воды из более чем 3 тысяч жилых домов и около 2 тысяч дворовых территорий.

С начала наводнений спасатели эвакуировали 107 119 человек, в том числе 38 457 детей. На данный момент 7 414 человек находятся в пунктах временного размещения, а 11 674 человека вернулись домой.

В восьми регионах Казахстана по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации местного масштаба из-за наводнений, начавшихся в марте. В аварийно-спасательных работах задействованы более 35 тысяч человек, более 4 тысяч единиц техники и 14 воздушных судов.