Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали не летать над странами Ближнего Востока

БАКУ /Trend/ - В связи со сложной политической обстановкой в Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Израиле, Египте, Сирии, Авиационной администрацией Казахстана проведена оценка степени угрозы текущей ситуации, по итогам которой казахстанским авиакомпаниям не рекомендовано использование воздушного пространства данных стран. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана (КГА), передает Trend.

"В настоящее время казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов в целях их выполнения в обход воздушного пространства вышеуказанных стран.

Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией, и в случае необходимости будут вносить изменения в свои расписания.

Рейсы КС-205 по маршруту Астана - Дубай и КС-897 по маршруту Алматы - Дубай авиакомпании Эйр Астана запланированы к вылету сегодня в 15-00 по времени г. Астана.

Рейсы QR-389/390 QR-391/392 по маршруту Доха - Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways, которые планировались к выполнению 13 и 14 апреля т.г. в настоящее время задержаны до неопределенного времени. В настоящее время авиакомпанией рассматривается вопрос изменения маршрута выполнения рейсов. Пассажирам оказываются услуги предусмотренные действующим законодательством.

Пассажирам необходимо следить за статусом рейсов на официальных сайтах или через колл центры авиакомпаний.

Обеспечение безопасности пассажиров является главным приоритетом для отрасли гражданской авиации", - говорится в сообщении КГА.