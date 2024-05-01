В аэропортах Казахстана усиливают меры авиационной безопасности

АСТАНА /Trend/ - C 1 мая 2024 года во всех аэропортах Казахстана вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Комитета гражданской авиации (КГА) министерства транспорта Казахстана.

"Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ", - говорится в сообщении.

Так, усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценке состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации.

"Подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства. В этой связи вылетающим пассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации", - отметили в КГА.

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