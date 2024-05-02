Рост индекса цен на СЗПТ в Казахстане замедлился в 8,6 раза

БАКУ /Trend/ - В Казахстане с начала 2024 года рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) замедлился в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,3%, передает Trend.

Этот успех был достигнут, в том числе, благодаря эффективной реализации контрольных инструментов, направленных на сдерживание роста цен на СЗПТ.

С начала года территориальными подразделениями министерства торговли Казахстана было возбуждено 1011 административных производств, в рамках которых было вынесено 804 административных постановления за превышение торговой наценки, а также было наложено 65 штрафов (109 непродуктивных посредников были устранены).

Кроме того, состав региональных комиссий был усилен за счет включения представителей фискальных и силовых органов (АЗРК, АФМ и КГД МФ).

В рамках работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем было проведено 444 заседания, на которых было выявлено 732 риска превышения торговой наценки и наличия непродуктивных посредников.

Совместно с КГД МФ также ведется пилотный проект по анализу электронных счетов-фактур товаров, включенных в перечень СЗПТ. С начала года был проведен анализ 2554 цепочек поставок товаров, в результате чего было выявлено 874 риска нарушения налогового, антимонопольного и другого законодательства.

Высокий уровень принимаемых контрольных мер отмечается в городах Шымкент, Алматы, Астана, а также в Павлодарской и Акмолинской областях.

Согласно статье 9 Закона «О регулировании торговой деятельности», цены на товары определяются субъектами торговли самостоятельно, за исключением СЗПТ, которые включают 19 наименований товаров.

Стандартная торговая наценка на СЗПТ не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

В случае нарушения требований законодательства субъектами внутренней торговли предусмотрена административная ответственность, включая предупреждение за первичное правонарушение и штраф в размере от 10 до 300 МРП за повторное правонарушение.