Минэнерго Казахстана о меморандуме с Азербайджаном и Узбекистаном по соединению энергосистем

БАКУ /Trend/ - Меморандум о сотрудничестве между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном по межсистемному соединению энергетических систем республик предполагает дальнейшее изучение данного вопроса.

Об этом сказали в пятницу Trend в министерстве энергетики Казахстана.

"Меморандум предполагает дальнейшее изучение вопроса о возможности соединения энергетических систем. Сейчас, как вы знаете, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан уделяют особое внимание "зеленой" повестке. Соответственно, энергию, которая будет производиться за счет возобновляемых источников энергии, нужно будет также экспортировать, чтобы она приносила прибыль", - сказали в минэнерго.

В ведомстве отметили, что при реализации данного проекта будет возможно экспортировать казахстанскую энергию через Азербайджан, в том числе в Европу.

"Меморандум можно назвать первым шагом в проработке этого вопроса. Детали будут изучаться", - сказали в министерстве.

Отметим, что 1 мая главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик.

Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран с осуществлением наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли "зеленой" энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.