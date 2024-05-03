АБР поддерживает стратегию Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году - Масацугу Асакава

ТБИЛИСИ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) поддерживает стратегию Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент и председатель Совета директоров АБР Масацугу Асакава в ходе брифинга на полях 57-го ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Чтобы достичь наших целей, страны должны как можно быстрее отказаться от ископаемого топлива и использовать "зеленую" энергию. Учитывая энергоемкий характер экономики Казахстана и зависимость страны от ископаемого топлива, АБР поддерживает стратегию правительства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году", - подчеркнул он.

По его словам, так называемый ETM (The Energy Transition Mechanism), который преследует цель инициировать безопасный и экономически эффективный поэтапный отказ от угольных электростанций и переход к экологически чистой энергии, был решительно поддержан со стороны правительства Казахстана.

Отметим, что Казахстан присоединился к АБР в 1994 году. С тех пор АБР выделил около 7 миллиардов долларов США в виде кредитов правительству и частному сектору, грантов и технической помощи.

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