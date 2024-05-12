Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн

БАКУ /Trend/ - Казахстан занял четвертое место в мире по объему закупок золота, опередив даже Россию, передает Trend.

Общее количество золотых запасов в Казахстане превысило 310 тонн.

В марте 2024 года Турция оказалась самым крупным покупателем золота, закупив 14,1 тонны. На втором месте оказалась Индия с 5,1 тоннами, а на третьем – Китай с 5 тоннами.

Казахстан и Сингапур разделили четвертое место, каждая из стран приобрела по 4,5 тонны драгоценного металла в марте 2024 года. Россия заняла пятое место с 3,1 тоннами.

Крупнейшим продавцом золота стал Узбекистан, продавший 10,9 тонны. Таиланд и Иордания сократили свои запасы на 9,6 и 3,7 тонн соответственно.

Всего у Казахстана 310,6 тонны драгоценного металла. По его запасам он занимает 17-место (без учета МВФ и ЕЦБ), находясь между Саудовской Аравией и Великобританией.