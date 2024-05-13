Назван объем денежных переводов между Азербайджаном и Казахстаном в марте

БАКУ /Trend/ - Свыше 1 410 транзакций было совершено в марте 2024 года из Казахстана в Азербайджан через системы международных денежных переводов (СМПД).

Как передает Trend, об этом говорится в отчете Национального банка Казахстана.

Общий объем вышеуказанных транзакций составил 922,1 миллиона тенге (примерно 2,09 миллиона долларов США). Доля Азербайджана по количеству и объему денежных переводов из Казахстана в марте составила 0,7 и 1,6 процента соответственно.

В то же время из Азербайджана в Казахстан в марте было совершено около 440 транзакций на общую сумму 220,9 млн тенге (примерно 500 тысяч долларов). Доля Азербайджана по количеству и объему транзакций составила 0,6 и 1,1 процента соответственно.

Отметим, что объем совершенных в/из Казахстана денежных переводов через СМПД в марте 2023 года составил 196,2 тысячи на сумму 61,5 миллиарда тенге (примерно 138 миллионов долларов).

По сравнению с февралем 2024 года наблюдается рост количества денежных переводов на 4,6 процента и увеличение объема операций на 2 процента.